Some Ad Tactics Don't Age

A correction has been made in\nthis story. See below for details. 1. 'WHAT YOU SAY IS MORE IMPORTANT THAN HOW YOU\nSAY IT' 2. 'UNLESS YOUR CAMPAIGN IS BUILT AROUND A\nGREAT IDEA, IT WILL FLOP' 3. 'GIVE THE FACTS' 4. 'YOU CANNOT BORE PEOPLE INTO BUYING' 5. 'BE WELL-MANNERED, BUT DON'T CLOWN' 6. 'MAKE YOUR ADVERTISING CONTEMPORARY' 7. 'IF YOU ARE LUCKY ENOUGH TO WRITE A GOOD\nADVERTISEMENT, REPEAT IT UNTIL IT STOPS PULLING' 8. 'NEVER WRITE AN ADVERTISEMENT WHICH YOU\nWOULDN'T WANT YOUR OWN FAMILY TO READ' 9. 'THE IMAGE AND THE BRAND'